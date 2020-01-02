https://static.news.ru/photo/1775d2c2-2d51-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура приступила к проверке после хлопка газа, который произошёл в жилом доме в Твери.

По данным надзорного ведомства, специалисты проверят исполнение законодательства, регулирующего эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного оборудования.

Под особый контроль взято соблюдение прав эвакуированных граждан, — подчеркнули в прокуратуре.

В областном правительстве также сообщили, что обстоятельства происшествия выясняют комиссия по чрезвычайным ситуациям, городская администрация и Следственный комитет.

Ранее NEWS.ru, часть жителей дома в Твери, где в одной из квартир произошёл хлопок бытового газа, предполагается временно разместить в гостинице. Речь идёт о 14 жителях, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку.

В результате происшествия пострадали два человека. В настоящее время они находятся в областной клинической больнице. Из дома эвакуировано 52 человека. Они временно размещены в здании школы. О произошедшем доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи жильцам дома.