Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

https://static.news.ru/photo/4b92d560-aa28-11ea-b926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актёр был пьян.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП на Смоленской площади, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь: мужчина скончался в больнице утром 9 июня.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.