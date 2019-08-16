https://static.news.ru/photo/22db01f2-c012-11e9-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Производитель подсолнечного масла, которым отравились семь человек, оказался в числе пострадавших, заявил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

По его словам, продукт изготовил житель села Михайловское Тереньгульского района области, которому принадлежит домохозяйство.

Выяснилось, что семена, из которых было изготовлено масло, ему привёз его знакомый из Сызранского района Самарской области, — сообщил Зима в комментарии для РБК .

Ранее News.ru писал, что массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновской области мог вызвать крысиный яд. По словам местных жителей, вещество могло попасть как в готовый продукт или находиться в его семенах.

Один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом скончался в ульяновской больнице. Об этом сообщили в Минздраве Ульяновской области. Всего в областной клинический центр доставили семь человек, среди них — двое детей.