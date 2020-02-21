https://static.news.ru/photo/f1e51f54-5492-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Уроженка Санкт-Петербурга Мира Тэрада, которая признала свою вину по делу о контрабанде наркотиков, обратилась к суду с просьбой приговорить её к уже отбытому в американской тюрьме сроку в 14 месяцев. Об этом говорится в судебных документах.

Мира Тэрада фигурирует в них под именем Оксана Вовк, именно так звали россиянку на родине. Её задержали в Финляндии в декабре 2018 года, а в июне прошлого года экстрадировали в Соединённые Штаты. Тэраде удалось избежать обвинения в контрабанде одного килограмма кокаина, так как она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег.

Обвинение требует приговорить Тэраду к трём годам и 10 месяцам тюрьмы. Если судья согласиться с позицией гособвинителя, то россиянка проведёт за решёткой ещё более трёх лет. Срок сократится только в том случае, если Мире засчитают полгода в финском изоляторе, передаёт РИА Новости.

Адвокат Джеффри Циммерман считает оправданным приговорить россиянку к уже отбытым 14 месяцам. Он утверждает, что 31-летняя обвиняемая подвергалась насилию со стороны супруга — 51-летнего Алета Тэрады с которым Мира заключила брак в 2014 году.

Муж постоянно применял насилие к Вовк. Он бил Оксану кулаком, пинал ногами и душил, а также избивал различными предметами, — заявил защитник.

В ноябре 2015 года Тэрада выстрелил в жену. Пуля попала в ногу и Мире пришлось перенести сложную операцию.

В своём заявлении Циммерман также обратил внимание суда на то, что она жила в Штатах по визе научного работника, получила в России блестящее образование и владеет английским и испанским языками. В американской тюрьме она занималась по образовательной программе Джорджтаунского университета для заключённых и участвовала в добровольных трудовых программах, например изготовляла одеяла. Кроме того, мать Тэрады и её работодатель в России заверили суд, что у Миры на родине есть хорошая работа. Кроме того, женщину поддержал и американский пастор из баптистской церкви, который общался с Тэрадой на кружке по изучению Библии. Кроме того, как отметил адвокат, Мира, находясь в тюрьме, развелась с мужем.

Алет Тэрада, по версии следствия, является предполагаемым сообщником Миры. Мужчину задержали в аэропорту «Пулково» в октябре прошлого года и по решению суда выдворили из России в США. В Америке его обвинили в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере. Как сообщается в материалах суда, вердикт по делу Миры Тэрады будет вынесен 21 февраля.

Как писал NEWS.ru, в Волгограде местную жительницу могут посадить на 20 лет за посылку с таблетками из Индии.