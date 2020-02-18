Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбуждено в отношении жительницы Волгограда из-за посылки из Индии.
Отмечается, что в полученном женщиной пакете находились антидепрессанты в количестве 300 таблеток. Экспертиза установила, что они содержат бупропион, производным компонентом которого является запрещённый к ввозу в Россию эфедрон.
Возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, — цитирует ТАСС сообщение Астраханской таможни.
Как писал News.ru ранее, российское общество психиатров подготовило заключение, что антидепрессант бупропион, за покупку которого возбудили ряд уголовных дел, не является наркотическим средством