Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбуждено в отношении жительницы Волгограда из-за посылки из Индии.

Отмечается, что в полученном женщиной пакете находились антидепрессанты в количестве 300 таблеток. Экспертиза установила, что они содержат бупропион, производным компонентом которого является запрещённый к ввозу в Россию эфедрон.

Возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет,цитирует ТАСС сообщение Астраханской таможни.

Как писал News.ru ранее, российское общество психиатров подготовило заключение, что антидепрессант бупропион, за покупку которого возбудили ряд уголовных дел, не является наркотическим средством

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