https://static.news.ru/photo/a6a5b9a4-5258-11ea-8a5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбуждено в отношении жительницы Волгограда из-за посылки из Индии.

Отмечается, что в полученном женщиной пакете находились антидепрессанты в количестве 300 таблеток. Экспертиза установила, что они содержат бупропион, производным компонентом которого является запрещённый к ввозу в Россию эфедрон.

Возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, — цитирует ТАСС сообщение Астраханской таможни.

Как писал News.ru ранее, российское общество психиатров подготовило заключение, что антидепрессант бупропион, за покупку которого возбудили ряд уголовных дел, не является наркотическим средством