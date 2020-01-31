https://static.news.ru/photo/6cebc67e-4469-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница села в Воронежской области издевалась над своим 15-летним пасынком. Она заставляла его ходить с крапивой в трусах, а также пить мочу.

42-летняя женщина усыновила троих мальчиков 2004 и 2005 года рождения. Самого старшего она невзлюбила. По версии следствия, издевательства над ребёнком начались с лета 2016 года и продолжались по 2018 год. Следователи установили, что мачеха била его скалкой и половником, возила в багажнике автомобиля, держала под водой, пока он не начинал захлёбываться, засовывала мальчику крапиву в трусы, а также оставляла на ночь в сарае без еды и воды.

Ребёнок не выдержал издевательств и стал сбегать из дома. Односельчане заметили у него на теле следы побоев и написали письмо в местную администрацию. Когда к женщине домой пришли сотрудники опеки, то обнаружили, что дети спят в гараже на матрасах, у всех троих был истощённый вид.

Как сообщает ГТРК «Воронеж», на суде женщина не признала свою вину. По её словам, она не проявляла к старшему сыну жестокости.

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