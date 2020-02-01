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Пристройка кафе обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске, в результате чего пострадали пять человек. Один человек погиб.

Само кафе, как сообщили спасатели, находится в добротном состоянии, пристройка служит раздевалкой. Слой снега был большой, крыша — деревянная, сообщает Интерфакс.

Погибшей оказалась девушка, под завалами людей больше нет. Но, несмотря на это, спасатели продолжают разбор конструкций. Трое пострадавших получили лёгкие травмы, один — в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело погибшего обнаружили во время разбора завалов обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге. ЧП произошло во время демонтажа здания.