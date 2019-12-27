Автомобиль, который принадлежит певцу Денису Майданову, попал в аварию.
По словам источника, ДТП произошло на Можайском шоссе в подмосковном Одинцово. О случившемся сообщил очевидец, который рассказал полиции, что кто-то разбил Mercedes-Benz GLS с «красивыми» номерами.
По данным источника, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что владелец автомобиля находится на гастролях за границей.
В свою очередь пиар-менеджер музыканта подчеркнула, что тот находится в Германии и планирует вернуться в столицу только в конце декабря,
Ранее NEWS.ru писал, что полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса Москва — Тбилиси, в результате которой погибли два человека. ДТП произошло вечером 26 декабря на 356-м километре федеральной трассы М-4 около населённого пункта Ярлукино. Автобус перевернулся на скользком асфальтовом покрытии, в результате погибли два гражданина Грузии, ещё восемь человек, включая ребёнка, пострадали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен