https://static.news.ru/photo/7083e800-28c8-11ea-866b-fa163e074e61_660.jpg Денис Майданов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Автомобиль, который принадлежит певцу Денису Майданову, попал в аварию.

По словам источника, ДТП произошло на Можайском шоссе в подмосковном Одинцово. О случившемся сообщил очевидец, который рассказал полиции, что кто-то разбил Mercedes-Benz GLS с «красивыми» номерами.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что владелец автомобиля находится на гастролях за границей.

В свою очередь пиар-менеджер музыканта подчеркнула, что тот находится в Германии и планирует вернуться в столицу только в конце декабря, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса Москва — Тбилиси, в результате которой погибли два человека. ДТП произошло вечером 26 декабря на 356-м километре федеральной трассы М-4 около населённого пункта Ярлукино. Автобус перевернулся на скользком асфальтовом покрытии, в результате погибли два гражданина Грузии, ещё восемь человек, включая ребёнка, пострадали.