https://static.news.ru/photo/638539c8-509c-11ea-a261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны подробности нападения 26-летнего мужчины с ножом на прихожан московского храма. Как рассказали очевидцы ЧП, злоумышленник целенаправленно бежал к алтарю.

Забежал человек, направлялся он целенаправленно к алтарю, открыл дверь и напал на алтарника, — рассказал РЕН ТВ один из прихожан.

По словам очевидцев, нападавший был в красном капюшоне. Он ворвался в храм и ногой толкнул дверь алтаря. В результате пострадали два алтарника. Пострадавших отвезли в больницу сами прихожане.

Нападение произошло 16 февраля днём в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. В настоящее время злоумышленник уже задержан. Им оказался 26-летний Ефимов Е. из Липецкой области, писал NEWS.ru.