Причиной взрыва на заводе под Рязанью могло стать замыкание

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В нижневартовской детской больнице 10-летний мальчик получил травму головы после выстрела из травматического пистолета. Сейчас врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает URA.RU.

Выстрел был произведён из травматического оружия, по предварительной версии, оно принадлежит дедушке несовершеннолетнего. ЧП случилось прямо в больнице, там ребёнок лежал вместе с родственником, — рассказал изданию источник в правоохранительных...