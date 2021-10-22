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Причиной взрыва на заводе под Рязанью могло стать замыкание

21:05, 22 октября 2021
Причиной взрыва на заводе под Рязанью могло стать замыкание Фото: pixabay.com
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Причиной взрыва в цехе завода по производству пороха под Рязанью могло стать замыкание в конвейерной ленте. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По последним данным, жертвами стали 17 человек.

В ходе изучения причин взрыва было установлено, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Оно привело к возгоранию и почти моментальной детонации, — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что информация о пожаре в посёлке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22 мск. Спустя час пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В результате произошедшего погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Как ранее рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошёл из-за нарушения технологического процесса в одном из цехов.

В пресс-службе регионального правительства NEWS.ru рассказали, что семьи погибших сотрудников завода получат по миллиону рублей.

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