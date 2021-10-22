Семьи погибших при взрыве на заводе под Рязанью получат по миллиону рублей

Семьи погибших сотрудников завода по производству взрывчатки в Рязанской области получат по миллиону рублей каждая, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального правительства.

Подтверждаем. Семьям погибших предполагается выплатить по 1 млн рублей. <...> Решения будут приниматься по мере обновления информации. Пока данных о пострадавших нет, есть погибшие, — заявили представители местных властей.

Взрыв в цехе по производству пороха в посёлке Лесном Шиловского района Рязанской области произошёл 22 октября после заступления рабочими на смену. Причиной пожара стало нарушение технологического процесса в одном из цехов, рассказывали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что после ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По последним данным, количество жертв выросло до 17 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата ведомства. Дело также будет передано в Главное следственное управление СКР.