Число жертв взрыва под Рязанью увеличилось до 17 человек

Мужчина, пострадавший в результате взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области, скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до 17. Ранее была подтверждена гибель 16 человек.

В правительстве региона пояснили, что пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии — с ожогами 80% тела.

Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, — говорится в сообщении.

Взрыв в цеху по производству и утилизации взрывчатки предприятия «Эластик» произошёл утром 22 октября. Предполагается, что его причиной стало нарушение технологических процессов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область криминалистов центрального аппарата ведомства. Дело также будет передано в Главное следственное управление СКР.