Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице

Причиной пожара в астраханской больнице, в результате которого погибли два человека, послужила неисправность в системе освещения, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в клинике. Пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения, — рассказал собеседник агентства.

Возгорание началось в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани утром 24 декабря. На место выехали спасатели. Огонь ликвидировали на площади 15 квадратных метров до 11 утра по местному времени, сотрудников и пациентов отделения эвакуировали. В результате пожара погибли два человека.

Ранее в Сети появилось видео после пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани.