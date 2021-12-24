В Сети появились кадры пожара в Астраханской больнице

В Интернете появилось видео после пожара в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани. Кадры публикует Telegram-канал "112". На них видно выбитые на первом этаже здания оконные стёкла, а также сотрудников экстренных служб. Пожар произошёл 24 декабря, в результате погибли два человека, есть пострадавшие. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Количество пострадавших пока не уточняется. Telegram-канал SHOT опубликовал фото с места происшествия. На нём видна полностью выгоревшая больничная койка и обрывки трубок.

Ранее стало известно, что возгорание началось в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани утром 24 декабря. На место выехали спасатели. Огонь ликвидировали на площади 15 квадратных метров до 11 утра по местному времени, сотрудников и пациентов отделения эвакуировали. В результате пожара погибли два человека.