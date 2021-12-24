При пожаре в реанимации астраханской больницы погибли два человека

В результате пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, где лечатся пациенты с коронавирусом, погибли два человека, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Огонь в отделении вспыхнул 24 декабря, на месте работают спасатели.

В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате пожара погибли два человека. Также сообщается о пострадавших, их количество не уточняется. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. По словам источника, предварительно причиной стало короткое замыкание.

В августе пожар произошёл в терапевтическом отделении клинической больницы № 3 в Ярославле. Возгорание началось с одной из палат. В областном главке МЧС подтвердили, что вероятная причина — электротехническая. Во время пожара погиб один человек, но его смерть не связывают с возгоранием. Как сообщалось, пациент умер от коронавируса.

В июне загорелось отделение реанимации ОКБ им. Семашко в Рязани. В результате происшествия погибли, по разным данным, два или три человека. Ещё около десяти человек пострадали. Предварительно, причиной стало замыкание в работе медицинского оборудования.