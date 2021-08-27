Названа вероятная причина пожара в больнице Ярославля

В Ярославле произошёл пожар в терапевтическом отделении клинической больницы № 3. По предварительным данным, причиной возгорания стал невыключенный кипятильник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

От кипятильника загорелся матрас, — рассказал собеседник агентства.

Пожар начался накануне вечером с одной из палат. В областном главке МЧС подтвердили, что вероятная причина возгорания — электротехническая. В ведомстве также не исключили, что к пожару могла привести неосторожность при курении.

Замруководителя регионального управления ведомства Сергей Милованов рассказал, что в апреле проводилась проверка соблюдения в больнице правил пожарной безопасности. Тогда было выявлено свыше 20 нарушений. Больница была оштрафована судом, передаёт ТАСС.

Во время пожара в больнице находились 90 пациентов с коронавирусом и 17 сотрудников. Медики эвакуировали 76 человек. Известно, что один человек скончался, однако, по данным властей, его смерть не связана с инцидентом. Пациент умер от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в начале июня произошёл пожар в ОКБ им. Семашко в Рязани. В результате погибли три человека и ещё восемь пострадали. По одной из версий, возгорание возникло из-за аппарата ИВЛ.