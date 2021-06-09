Три человека погибли при пожаре в больнице Рязани

https://static.news.ru/photo/fbc4ed84-9ca3-11ea-8dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате пожара в ОКБ им. Семашко в Рязани. Об этом сообщают власти региона.

Информация о пожаре в реанимационном отделении клиники поступила в 03:36 утра 9 июня. В 04:04 возгорание было локализовано, в 04:19 пожар потушен. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. В тушении участвовали 60 человек и 19 единиц техники.

В результате происшествия, по последним данным, погибли три человека. Ещё восемь человек пострадали. Как сообщает ТАСС, часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии. У пострадавшей медсестры диагностированы ожоги 75% тела. Причиной гибели людей региональное правительство называет отравление угарным газом.

По предварительным данным, в качестве одной из причин возгорания рассматривается замыкание в медицинском оборудовании.

В клинике им. Семашко сообщили, что все отделения, кроме пострадавшего от пожара, в настоящий момент работают в нормальном режиме.