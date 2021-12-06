Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления суши в Татарске

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Российский композитор и музыкант Олег Эмиров умер в возрасте 51 года. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице группы «Колибри» в Facebook. Эмиров был известен как музыкант групп «Сплин» и «Колибри», где несколько лет играл на клавишных.

У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надёжный товарищ, — говорится в сообщении. Эмиров принимал...