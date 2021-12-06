Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления суши в Татарске
Причиной отравления 48 человек в Татарске стал заражённый персонал
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:02, 06 декабря 2021
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Заражённый персонал и нарушение санитарных требований послужили причиной массового отравления едой, купленной в магазине-кафе «Суши хаус» в Новосибирской области. В городе Татарске на данный момент за медицинской помощью обратилось 48 человек, они ели продукцию данного заведения, передают РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от главы территориального управления Роспотребнадзора Александра Щербатова.
Этиологический агент заболеваемости — это сальмонелла, рота- и норовирусы, источник инфекции — персонал, у которого по результатам обследования обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи — это готовая продукция, обсеменённая в процессе изготовления сотрудниками, — сказал Щербатов.
По словам представителя ведомства, распространению патогенов способствовало нарушение персоналом «Суши-хауса» санитарных требований.
Около 30 жителей Татарска в конце ноября были вынуждены обратиться в больницы, у них были зарегистрированы признаки отравления, пострадавшие жаловались на плохое самочувствие. Всем обратившимся был установлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». На 23 ноября сообщалось о как минимум 48 пострадавших: среди них 29 взрослых и 19 детей, двоих из которых госпитализировали. Все заболевшие покупали еду в «Суши-хаусе».
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК, (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновнику грозит наказание до лишения свободы сроком на два года.
Ранее в Казани 11 студентов после вечеринки попали в больницу с признаками отравления метанолом, трое из них находились в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что одна из пострадавших студенток умерла. 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом «токсическое действие метанола». Трое из них попали в реанимационное отделении, одна из девушек была в коме. Позднее за помощью обратились ещё два человека. Возраст всех пострадавших составляет 21–22 года. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, уже задержаны пятеро человек, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.