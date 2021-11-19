В больнице Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток

В Казани скончалась одна из отравившихся метанолом на студенческой вечеринке. За жизнь 20-летней девушки с 16 ноября боролись врачи. Спасти студентку не удалось, сообщили ТАСС в Минздраве региона. В ведомстве добавили, что ещё двое пострадавших от отравления находятся в реанимации.

К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей, — рассказали в Минздраве.

16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом «токсическое действие метанола». Трое из них попали в реанимационное отделении, одна из девушек была в коме. Позднее за помощью обратились ещё два человека. Возраст всех пострадавших составляет 21–22 года.

По данным полиции, один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы отметить свой день рождения. Однако вместо алкоголя он случайно взял из багажника автомобиля бутылку со стеклоомывателем.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, уже задержаны пятеро человек, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.

Ранее в Перми возбудили уголовное дело после смерти пяти человек от алкоголя. По данным следствия, мужчина, его жена и дочь распивали спиртные напитки в одной из квартир города. Впоследствии они передали алкоголь соседям — женщине и её сожителю. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, все пятеро скончались.