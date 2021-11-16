В Казани более 10 человек отравились метанолом

В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

В ведомстве рассказали, что возраст пострадавших составляет 21–22 года. Они находятся в Центре острых отравлений городской клинической больницы № 7.

Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов, — отметил и в Минздраве.

По факту инцидента прокуратура Казани по поручению надзорного ведомства республики начала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области несколько лиц продали гражданам алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвaло серию отравлений, жертвами которых стали 35 человек. Полиция задержала четверых подозреваемых. Троим из них предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде ареста.

В МВД предложили лицензировать оборот метилового спирта, а также ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. В ведомстве считают, что это позволит минимизировать риски отравления граждан.