При взрыве в Химках погиб ребёнок

https://static.news.ru/photo/25c15ff6-8893-11eb-9975-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

При взрыве в девятиэтажном доме подмосковных Химок погиб трёхлетний ребёнок, его тело обнаружили спасатели. Ранее сообщалось ещё об одном погибшем мужчине.

Обнаружен погибшим ребёнок трёх лет, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Таким образом, число погибших увеличилось до двух человек. Ещё одного ребёнка удалось спасти из-под завалов. Открытое горение было ликвидировано в 11:30 мск.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, погибли Иванов К. Г. и трёхлетний Иванов А.К. Пострадали Арбузова И. А. и 12-летний Арбузов А. П.

По предварительным данным, причиной ЧП в жилом доме стал взрыв газовоздушной смеси.

Как писал NEWS.ru, общая площадь обрушения между этажами дома по улице Зелёной в Химках, где произошёл взрыв, составила 25 квадратных метров. Кроме того, обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей. На ликвидации последствий происшествия работают 57 спасателей и 15 единиц техники.

Глава ГУ МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин и вице-губернатор региона Роман Каратаев уже выехали на место взрыва, ситуация находится под контролем у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он уже поручил главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жителям этого дома.