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Подозреваемым в убийстве депутата в Ростовской области стал сын его бывшего сотрудника. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, это сын его бывшего сотрудника, — сообщил источник ТАСС.

Убитый Андрей Алабушев был директором Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. И. Г. Калиненко.

Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. Источник в правоохранительных органах заявил, что супруги могли быть убиты в ходе ограбления. У обоих рубленые раны в области головы.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемый в убийстве депутата и его жены покончил с собой. Его тело нашли в ходе осмотра места происшествия.