В новогодние праздники россияне отдохнули на славу. Об этом свидетельствует хотя бы статистика Госавтоинскпекции о водителях, задержанных в состоянии алкогольного опьянения за рулём авто с 1 по 8 января наступившего года.
Только в Москве, по данным столичного ГИБДД, за восемь дней таких
Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 20 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
По данным СМИ участниками аварий в новогодние праздники стали всего 163 водителя. Только двое из общего числа отказались от медосвидетельствования. Ещё двоих поймали после
Общероссийская статистика по случаем повторного пьяного вождения за прошедшие выходные пока недоступна. Но, для сведения, по данным Судебного департамента, в первом полугодии 2019 года по статье 264.1 УК РФ было осуждено 27 112 человек, оправдано всего пять. В 2018-м осуждено 66 287, 6852 и девять оправдано. Заметим, что санкции за пьяное вождение ужесточили в 2013 году. Помимо лишения прав и ареста был добавлен штраф в сумме 30 тысяч рублей. Срок содержания под стражей также изменили — теперь он составляет не менее 10 суток. В 2019 году законодательство не корректировалось, и в 2020 пока не планируется.
Те кто позволяет себе за рулем пить, назначте им хоть смертную казнь, всё равно будут пить. Это уже диагноз
Эксперт сетует, что на данном этапе не видит как можно решить проблему с пьяными за рулём. Он уверен, что, к сожалению, всегда будет существовать процент непорядочных водителей и их исправит только могила.
Как писал NEWS.ru, наиболее распространённым видом наказания за повторное «пьяное» ДТП является не тюремный или условный сроки, а обязательные работы.
Количество «пьяных» аварий, если верить официальным данным, в среднем держится на уровне около 10% от общего числа ЧП, случившихся по вине автомобилистов, но доля жертв по вине нетрезвых граждан за рулём пропорционально стала возрастать с примерно одной десятой от общего числа погибших в 2013 году до более четверти в январе—октябре 2019-го.
Иными словами, больше всего приговоров по данной статье УК выносились в 2016 году, однако реально сроки по ней больше всего получили люди в 2018-м.
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