В новогодние праздники россияне отдохнули на славу. Об этом свидетельствует хотя бы статистика Госавтоинскпекции о водителях, задержанных в состоянии алкогольного опьянения за рулём авто с 1 по 8 января наступившего года.

Только в Москве, по данным столичного ГИБДД, за восемь дней таких было остановлено 475 человек. Из них 253 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Последнее уже само по себе является правонарушением и влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 20 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным СМИ участниками аварий в новогодние праздники стали всего 163 водителя. Только двое из общего числа отказались от медосвидетельствования. Ещё двоих поймали после прохождения теста . NEWS.ru разбирался, что грозит таким нарушителям.

Общероссийская статистика по случаем повторного пьяного вождения за прошедшие выходные пока недоступна. Но, для сведения, по данным Судебного департамента, в первом полугодии 2019 года по статье 264.1 УК РФ было осуждено 27 112 человек, оправдано всего пять. В 2018-м осуждено 66 287, 6852 и девять оправдано. Заметим, что санкции за пьяное вождение ужесточили в 2013 году. Помимо лишения прав и ареста был добавлен штраф в сумме 30 тысяч рублей. Срок содержания под стражей также изменили — теперь он составляет не менее 10 суток. В 2019 году законодательство не корректировалось, и в 2020 пока не планируется.

Те кто позволяет себе за рулем пить, назначте им хоть смертную казнь, всё равно будут пить. Это уже диагноз Андрей Болотов член центрального совета межрегионального профессионального союза водителей член центрального совета межрегионального профессионального союза водителей

Эксперт сетует, что на данном этапе не видит как можно решить проблему с пьяными за рулём. Он уверен, что, к сожалению, всегда будет существовать процент непорядочных водителей и их исправит только могила.

Как писал NEWS.ru, наиболее распространённым видом наказания за повторное «пьяное» ДТП является не тюремный или условный сроки, а обязательные работы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество «пьяных» аварий, если верить официальным данным, в среднем держится на уровне около 10% от общего числа ЧП, случившихся по вине автомобилистов, но доля жертв по вине нетрезвых граждан за рулём пропорционально стала возрастать с примерно одной десятой от общего числа погибших в 2013 году до более четверти в январе—октябре 2019-го.

Иными словами, больше всего приговоров по данной статье УК выносились в 2016 году, однако реально сроки по ней больше всего получили люди в 2018-м.