Правительство ЦАР подтвердило гибель трёх россиян

https://static.news.ru/photo/1d055224-4724-11eb-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель правительства Центральноафриканской Республики подтвердил сообщение о гибели трёх граждан РФ при взрыве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также представитель руководства африканской республики осудил произошедшую атаку.

Ранее AFP со ссылкой на правительство ЦАР сообщило , что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погибли трое россиян и два местных полицейских.

Инцидент произошёл в 400 километрах от столицы страны Банги во время движения армейской колонны между городами Берберати и Буар.

Также СМИ сообщают о наличии раненых, однако их гражданство не раскрывается.

Ранее в посольстве РФ в республике сообщили о проверке информации о гибели россиян.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, соответствующих обращений со стороны Министерства обороны ЦАР, с которыми работают инструктора из России, пока в посольство РФ не поступало.