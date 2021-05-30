Правительство ЦАР подтвердило гибель трёх россиян

Официальный представитель правительства Центральноафриканской Республики подтвердил сообщение о гибели трёх граждан РФ при взрыве. Об этом сообщает РИА Новости.
Также представитель руководства африканской республики
Ранее AFP со ссылкой на правительство ЦАР
Инцидент произошёл в 400 километрах от столицы страны Банги во время движения армейской колонны между городами Берберати и Буар.
Также СМИ сообщают о наличии раненых, однако их гражданство не раскрывается.
Ранее в посольстве РФ в республике сообщили о проверке информации о гибели россиян.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник, соответствующих обращений со стороны Министерства обороны ЦАР, с которыми работают инструктора из России, пока в посольство РФ не поступало.