https://static.news.ru/photo/13cd9088-2fb3-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Костромской области/vk.com

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил в Нерехтском районе Костромской области тело 80-летнего Валерия Крупина, который отправился на лыжную прогулку 29 декабря и пропал.

Мужчина ушёл на лыжах на реку Ёмсна и вскоре перестал выходить на связь. К его поискам подключились добровольцы.

Поисковики опрашивали рыбаков. Зашли в деревню Запогостье, там жил человек, который видел мужчину в последний раз. Он указал примерное место и показал лыжную трассу, по которой мог двигаться пропавший, — цитирует портал k1news.ru представителя «Лизы Алерт».

Добровольцы вышли на след лыжника, который привёл их к полынье. Выяснилось, что пенсионер провалился в воду и не смог выбраться самостоятельно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вологодской области сотрудник ГИБДД спас провалившегося под лёд подростка. Инцидент произошёл в городе Устюжна.