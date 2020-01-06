https://static.news.ru/photo/9e92968c-3170-11ea-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Eichhammer/imago stock&people/Global Look Press

Пожарный из Великобритании Адам Мартин едва не умер после того, как у него в зубах застрял кусок попкорна. Мужчина попытался извлечь еду с помощью зубочистки, ручки и металлического гвоздя.

В результате Мартин повредил десну. Из-за этого у него началось воспаление внутренней оболочки сердца, которое едва не привело к летальному исходу. Об этом сообщает издание Fox News.

Также уточняется, что в сентябре мужчину начали беспокоить неприятные ощущения после употребления попкорна в кинотеатре. Он неделю тщетно пытался вытащить из зубов кусок пищи, после чего стал чувствовать недомогание. К октябрю пожарному не стало легче, однако во время визита к врачу ничего серьёзного не было выявлено.

Спустя время боли не унимались, и Адам большинство времени проводил в состоянии сна. А позднее врачи обнаружили у него эндокардит, который в 30% случаев заканчивается летальным исходом. Выяснилось, что воспаление стало следствием попадания бактерий изо рта в кровоток.

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