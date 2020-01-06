Пожарный из Великобритании Адам Мартин едва не умер после того, как у него в зубах застрял кусок попкорна. Мужчина попытался извлечь еду с помощью зубочистки, ручки и металлического гвоздя.
В результате Мартин повредил десну. Из-за этого у него началось воспаление внутренней оболочки сердца, которое едва не привело к летальному исходу. Об этом сообщает издание Fox News.
Также уточняется, что в сентябре мужчину начали беспокоить неприятные ощущения после употребления попкорна в кинотеатре. Он неделю тщетно пытался вытащить из зубов кусок пищи, после чего стал чувствовать недомогание. К октябрю пожарному не стало легче, однако во время визита к врачу ничего серьёзного не было выявлено.
Спустя время боли не унимались, и Адам большинство времени проводил в состоянии сна. А позднее врачи обнаружили у него эндокардит, который в 30% случаев заканчивается летальным исходом. Выяснилось, что воспаление стало следствием попадания бактерий изо рта в кровоток.
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