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Происшествия

Пожар в шахте под Белгородом локализован

17:26, 21 марта 2021
Фото: Шёпот Белгород/vk.com

Возгорание в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В 17:00 объявлена локализация пожара, — сказали в пресс-службе. Там не уточнили, какой была площадь возгорания на момент локализации.

Напомним, пожар начался 09:15. Как удалось установить, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. О пострадавших не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что 300 горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возникшего пожара. На место выезжали два пожарных расчёта.

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