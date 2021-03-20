Пожар в шахте под Белгородом локализован

Возгорание в шахте в посёлке Яковлево Белгородской области локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В 17:00 объявлена локализация пожара, —
сказалив пресс-службе. Там не уточнили, какой была площадь возгорания на момент локализации.
Напомним, пожар начался 09:15. Как удалось установить, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. О пострадавших не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что 300 горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возникшего пожара. На место выезжали два пожарных расчёта.