Пожар в шахте под Белгородом локализован

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В столичном метро на станции Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на рельсы. В результате от станции «Савёловская» до «Владыкино» нет движения поездов, сообщает столичный дептранс.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции «Савёловская» до станции «Владыкино» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении ведомства в...