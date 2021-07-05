Пожар в азербайджанском секторе Каспия полностью потушен

Пожар в азербайджанском секторе Каспия на данный момент полностью потушен, но точную причину взрыва пока установить не удалось. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не происходило и работа продолжается в штатном режиме, пишет агентство «Sputnik Азербайджан».

В свою очередь компания SOCAR пообещала проинформировать общественность в случае появления дополнительной информации. Для выяснения обстоятельств происшествия на место инцидента было отправлено судно SOCAR.

Позже глава Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы заявила, что на платформах ничего не взрывалось. Несмотря на это, государственная морская инспекция проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.

Ряд экспертов предположили, что пожар мог произойти не на платформе, а на танкере. Однако представители Азербайджанского Каспийского морского пароходства заверили, что ни на одном судне, принадлежащем флоту, взрыва не было.

Как сообщалось ранее, Минэкологии Азербайджана подключилось к выяснению причин взрыва на Каспии. В частности, проверяется версия и об извержении грязевого вулкана.