Пожар в азербайджанском секторе Каспия полностью потушен

Пожар в азербайджанском секторе Каспия на данный момент полностью потушен, но точную причину взрыва пока установить не удалось. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не происходило и работа продолжается в штатном режиме, пишет агентство «Sputnik Азербайджан».
В свою очередь компания SOCAR
Позже глава Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы заявила, что на платформах ничего не взрывалось. Несмотря на это, государственная морская инспекция проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.
Ряд экспертов предположили, что пожар мог произойти не на платформе, а на танкере. Однако представители Азербайджанского Каспийского морского пароходства заверили, что ни на одном судне, принадлежащем флоту, взрыва не было.
Как сообщалось ранее, Минэкологии Азербайджана подключилось к выяснению причин взрыва на Каспии. В частности, проверяется версия и об извержении грязевого вулкана.