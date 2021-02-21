Появилось видео с места крушения самолёта в Нигерии

King Air 350 летел в город Минна. Борт с военными возвращался в столичный аэропорт после того, как передал сообщение об отказе двигателя.
Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли, — сообщили в ВВС Нигерии.
AIRCRAFT ACCIDENT
This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash
В воскресенье в Нидерландах также произошло ЧП с участием авиалайнера. Обломки двигателя самолёта Boeing, которые отвалились в результате аварии, упали на женщину. Инцидент произошёл в общине Мерссен.
Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате крушения военного самолёта погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.