Появилось видео с места крушения самолёта в Нигерии

На записи видно, как после падения борт задымился и в небо поднялся столб дыма, а затем к месту ЧП начали стягиваться пожарные машины.

King Air 350 летел в город Минна. Борт с военными возвращался в столичный аэропорт после того, как передал сообщение об отказе двигателя.

AIRCRAFT ACCIDENT



This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash