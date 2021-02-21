Появилось видео с места крушения самолёта в Нигерии

https://static.news.ru/photo/1c529c8c-7452-11eb-9c26-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Пользователи начали выкладывать в соцсети видео с места крушения военного легкомоторного самолёта в нигерийской Абудже.

На записи видно, как после падения борт задымился и в небо поднялся столб дыма, а затем к месту ЧП начали стягиваться пожарные машины.

BREAKING: Nigerian military plane crashes near Abuja airport in Nigeria. pic.twitter.com/y62UXhGfhu — and 98 others. ATP 022 (@es_sada_) February 21, 2021

King Air 350 летел в город Минна. Борт с военными возвращался в столичный аэропорт после того, как передал сообщение об отказе двигателя.

Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли, — сообщили в ВВС Нигерии.

AIRCRAFT ACCIDENT



This is to confirm that a Nigerian Air Force (NAF) Beechcraft KingAir B350i aircraft crashed while returning to the Abuja Airport after reporting engine failure enroute Minna. First responders are at the scene. Sadly, all 7 personnel on board died in the crash — Air Vice Marshal Ibikunle Daramola (@KunleDaramola3) February 21, 2021

В воскресенье в Нидерландах также произошло ЧП с участием авиалайнера. Обломки двигателя самолёта Boeing, которые отвалились в результате аварии, упали на женщину. Инцидент произошёл в общине Мерссен.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате крушения военного самолёта погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.