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Появилось видео с места крушения самолёта в Нигерии

17:14, 21 февраля 2021 39
Фото: youtube.com

Пользователи начали выкладывать в соцсети видео с места крушения военного легкомоторного самолёта в нигерийской Абудже.

На записи видно, как после падения борт задымился и в небо поднялся столб дыма, а затем к месту ЧП начали стягиваться пожарные машины.

King Air 350 летел в город Минна. Борт с военными возвращался в столичный аэропорт после того, как передал сообщение об отказе двигателя.

Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли, — сообщили в ВВС Нигерии.

В воскресенье в Нидерландах также произошло ЧП с участием авиалайнера. Обломки двигателя самолёта Boeing, которые отвалились в результате аварии, упали на женщину. Инцидент произошёл в общине Мерссен.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате крушения военного самолёта погибли два человека. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон.

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