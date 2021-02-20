Деталь грузового самолёта упала на женщину в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/a47943d4-7440-11eb-9dd1-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

В Нидерландах обломки двигателя самолёта Boeing, которые отвалились в результате ЧП, упали на женщину. Инцидент произошёл в общине Мерссен.

Четырёхдвигательный грузовой самолёт Boeing 747-400 направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. В полёте у него загорелся двигатель, и несколько элементов лайнера рухнули на землю. В результате борту пришлось приземлиться в бельгийском Льеже. Тем не менее одна из деталей двигателя упала на пожилую женщину. К счастью, та получила лишь незначительные травмы, однако несколько автомобилей были повреждены.

Многие люди в Мерссене были шокированы, потому что они видели пролетающий над ними самолёт с горящим двигателем, — рассказал представитель местной пожарной службы.

Причина поломки пока неизвестна. Не исключено, что в двигатель мог попасть инородный предмет. Пока что причина инцидента устанавливается, передаёт портал NL Times.

Ранее NEWS.ru писал, что в США падение частей двигателя пассажирского самолёта Boeing 777 на жилые дома в одном из районов штата Колорадо попало на видео. Кадры происшествия публикуют в соцсетях.