В Нигерии разбился военный самолёт

https://static.news.ru/photo/ab01805c-7442-11eb-a90e-96000091f725_660.jpg Фото: airforce.mil.ng

Недалеко от столицы Нигерии разбился легкомоторный самолёт военного назначения. Двухмоторный King Air 350 рухнул в пригороде Абуджи рядом с железнодорожными путями.

Министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что вероятно, есть погибшие в результате авиакатастрофы, однако призвал общественность сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов до официальных результатов проверки, которую проводят нигерийские военные, сообщает The Independent.

Перед крушением пилот воздушного судна передал диспетчеру информацию о неполадках в двигателе.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека стали жертвами крушения вертолёта в районе горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах.

Всего на борту было пять человек. По предварительной информации, двое из них погибли, остальных доставили в больницу. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как критическое, двух других как тяжёлое.