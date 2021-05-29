Фото оружия из квартиры екатеринбургского стрелка попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/7552b4bc-c1db-11eb-9c22-96000091f725_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В Сети появились фото из квартиры екатеринбургского стрелка Сергея Болкова. На кадрах видно, что у подозреваемого было много огнестрельного оружия. Снимки публикует Telegram-канал Life Shot.

Уточняется, что, после того как правоохранители ворвались в жильё бывшего прапорщика, они провели обыск и обнаружили у мужчины чуть ли не целый военный арсенал. В частности, в квартире обнаружили и изъяли карабин «Вепрь» с нарезным стволом, 78 патронов калибра 7,62 мм, 70 гильз, пневматический пистолет «Иж» и пневматическую винтовку.

Telegram-канал также опубликовал снимки найденного. В частности, в кадр попал карабин «Вепрь» с отсоединённым магазином, а также несколько гильз на полу.

Инцидент с Болковым произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.