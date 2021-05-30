Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Раненый в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудник Росгвардии госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении, — рассказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, одним из первых прибывший на место происшествия сотрудник Росгвардии получил касательное ранение в ногу.
Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.