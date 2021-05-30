Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Мужчина, устроивший стрельбу по людям в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, его слова приводит ТАСС.

По словам Валерия Горелых, подозреваемый был уволен из органов ещё до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика, — рассказал глава пресс-службы. По информации...