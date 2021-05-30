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Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

22:40, 30 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненый в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудник Росгвардии госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении, — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, одним из первых прибывший на место происшествия сотрудник Росгвардии получил касательное ранение в ногу.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В СК сообщили, что во время инцидента стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все разрешения на оружие, из которого вёлся огонь, мужчина получил официально. Ранее он являлся сотрудником правоохранительных органов, но был уволен из системы МВД более 10 лет назад.

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