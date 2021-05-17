Пострадавшие при крушении вертолёта в Белое море доставлены в больницу

Два человека, которые пострадали при крушении вертолёта Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, доставлены в областную больницу. Об этом в Telegram сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Сейчас ими занимаются врачи. Оба пациента — мужчины, одному из них 46, второму 47 лет. Врачи сообщили, что оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они в сознании, дышат самостоятельно, — говорится в его сообщении.
ТАСС
На борту находились пилот и три охотника, погиб пилот. Пятый канал
Ранее стало известно, что вертолёт Robinson упал в Белое море в районе острова Мудьюг в Архангельской области. При инциденте один человек погиб, один пропал без вести, ещё двое пострадали. О падении вертолёта стало известно в 21:25 17 мая. Возбуждено уголовное дело.