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Раненая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации

06:43, 31 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка, пострадавшая в результате стрельбы в Екатеринбурге, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

Девочка прооперирована в ОДКБ № 1. Состояние тяжёлое. Находится в реанимации, — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В СК сообщили, что во время инцидента стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все разрешения на оружие, из которого вёлся огонь, мужчина получил официально. Ранее он являлся сотрудником правоохранительных органов, но был уволен из системы МВД более 10 лет назад.

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