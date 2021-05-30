Раненая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации

https://static.news.ru/photo/7cf9bd9e-7ba7-11ea-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка, пострадавшая в результате стрельбы в Екатеринбурге, находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Свердловской области.

Девочка прооперирована в ОДКБ № 1. Состояние тяжёлое. Находится в реанимации, — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Заведено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В СК сообщили, что во время инцидента стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все разрешения на оружие, из которого вёлся огонь, мужчина получил официально. Ранее он являлся сотрудником правоохранительных органов, но был уволен из системы МВД более 10 лет назад.