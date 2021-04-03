Пострадали дети: снегоход с семью людьми ушёл под лёд на Сахалине

https://static.news.ru/photo/16c932e4-9513-11eb-ab9e-96000091f725_660.jpg Фото: mchs_sakhalin/instagram.com

Прогулка по льду озера на снегоходе обернулась для группы из семи человек борьбой за выживание. Когда лёд треснул, они все оказались в воде. Среди пострадавших дети, сообщает управление МЧС России по региону.

На озере Тунайча (Корсаковский район) под лёд провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей, — говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Им удалось достать людей из воды и отвезти их в санаторий «Лесное озеро».

После произошедшего один мужчина находится без сознания, его увезли в больницу. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru писал, что трое мальчиков в возрасте от 6 до 10 лет провалились под лёд на реке Ахтуба под Волгоградом, один из них скончался. Два брата 10 и 7 лет вместе с шестилетним другом пошли гулять на реку. Мальчики зашли на лёд, который не выдержал их веса. Ставшие очевидцами происшествия взрослые бросились на помощь и вытащили детей.