https://static.news.ru/photo/60bc3f26-30ed-11ea-a9b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что двое мужчин задержаны в Раменском районе по сигналу лесничего.

Егерь пояснил, что на территорию охотничьего хозяйства заехал автомобиль с двумя посторонними мужчинами. Полицейские нашли и осмотрели машину, но не нашли в ней ни оружия, ни добычи. Однако позже в лесу обнаружили тушку убитой косули, начата проверка по факту незаконной охоты, задержанные мужчины доставлены в полицейский участок, передаёт ТАСС.

По данным СМИ, один из них — Александр Овчаров — постпред Свердловской области в Москве. Также уточняется, что рядом с мёртвым животным были найдены охотничий нож и тепловизор.

Как писал News.ru ранее, около 200 килограммов рыб осетровых пород и два килограмма чёрной икры изъяли полицейские на одном из московских сельскохозяйственных рынков. Вся продукция была добыта браконьерским способом, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.