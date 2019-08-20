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Посольство Российской Федерации в Греции подтверждает гибель двоих российских туристов при крушении частного вертолёта вблизи острова Порос.

Двое граждан России и пилот, гражданин Греции, погибли, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Василий Гаврилов.

Трагедия случилась во вторник, 20 августа. Частный вертолёт рухнул в море между греческим островом Порос и городком Галатас на полуострове Пелопоннес. По последним данным, водолазы уже извлекли тела погибших из воды, их личности устанавливаются, писал News.ru.