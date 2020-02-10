https://static.news.ru/photo/06f7cf4c-4c17-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: dreammkt/twitter.com

Врачи в Таиланде пытались реанимировать двух российских детей, погибших в результате столкновения скоростных катеров на Пхукете. Видео с места ЧП опубликовало тайское издание Thairath.

На кадрах видно, как пострадавшим делают искусственный массаж сердца. Также в ролике видно, какие повреждения получили морские суда.

Как писал NEWS.ru, столкновение катеров произошло утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 россиян. Пострадали 22 человека, двое детей погибли. По данным посольства России в Таиланде, это брат и сестра из Челябинской области. Они полетели на Пхукет отдыхать к бабушке с дедушкой. Владелец судна объявил о готовности перечислить родственникам жертв по 500 тысяч батов за каждого ребёнка.