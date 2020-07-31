Польша заявила о тротиле, заложенном в самолёт Качиньского в России

https://static.news.ru/photo/6a224122-d328-11ea-afae-fa163e074e61_660.jpg Фото: UPPA/Global Look Press

Польская комиссия по расследованию катастрофы самолёта экс-президента Леха Качиньского заявила о новых деталях дела. Выяснилось, что тротил в борт номер 1 заложили ещё во время ремонта воздушного судна в России. Об этом говорится в промежуточном отчёте, который опубликовала комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича.

Эксперты считают, что к трагедии привёл взрыв. Этот вывод специалисты сделали на основании анализа обломков лайнера. Согласно экспертизе, проведённой польской, а также британской лабораториями, в пробах, взятых с частей самолёта, которые меняли во время ремонта Ту-154 в России, обнаружили следы тротила, пентрита, а также RDX (гексогена).

По утверждению экспертов, эту часть самолёта «никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри неё», передаёт «Московский комсомолец».

Крушение воздушного судна, на котором летели лидер Польши Лех Качиньский и высокопоставленные представители ВС и Сейма страны, произошло 10 апреля 2010 года. Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Правительственная делегация Польши намеревалась принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Предположения о взрыве выдвигали и раньше. Так, в июне 2018 года в комиссии, которая занимается расследованием катастрофы, заявили о следах взрывчатки на обломках самолёта и на теле одного из погибших. Однако, как сообщал NEWS.ru, российские следователи опровергли такую версию. Ссылаясь на данные Межгосударственного авиационного комитета, они указали в качестве причин крушения плохие метеоусловия и ошибки экипажа.