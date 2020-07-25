Полиция задержала участников акции в поддержку Фургала в Москве

https://static.news.ru/photo/689d95c0-ce6b-11ea-af8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Полиция начала задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве.

Как сообщает РБК, на данный момент известно о 40 задержанных.

По данным Telegram-канала Avtozak LIVE, на Пушкинской площади задержано не менее 10 человек. Полицейские после начала задержаний стали предупреждать в громкоговоритель о несогласованности акции.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» передаёт, что задержанных увезли в отделение полиции по Пресненскому району. Туда было доставлено 13 человек. Двоих из них уже отпустили.

Позднее Avtozak LIVE сообщил о задержаниях у здания московской мэрии. Полиция там задержала не менее 25 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала 6,5 тысячи участников, сообщает мэрия города.