Полиция задержала более 30 человек после драки со стрельбой в «Ашане»

Массовая драка в «Ашане» закончилась задержанием более 30 человек в Москве. Дебоширов доставили в отделение полиции, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл на улице Верхней Красносельской, участниками конфликта стали две группы молодых людей, кто-то из них использовал травматический пистолет. Позже один из очевидцев сообщил, что он слышал выстрелы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов изучают детали случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее видео драки со стрельбой в столичном ТЦ появилось в Сети. После инцидента в «Ашане» на Верхней Красносельской полицейские задержали несколько человек. На кадрах слышны крики участников конфликта, звуки выстрелов, а в какой-то момент группа мужчин набрасывается на оппонента и бьёт его ногами.