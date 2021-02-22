Полиция задержала 17 человек в столкновениях у офиса Зеленского в Киеве

https://static.news.ru/photo/d19c6fe4-7616-11eb-967a-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Киевская полиция задержала 17 человек в ходе столкновений у офиса президента Владимира Зеленского. Противостояние между силовиками и националистами закончилось плачевно для нескольких полицейских, они получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительных органов. Акция в настоящий момент продолжается.

В результате в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается, — сказано в сообщении полиции столицы Украины в Facebook.

Сторонники националиста Сергея Стерненко, приговорённого к лишению свободы на семь лет и три месяца, 23 февраля вышли на акцию протеста к офису президента Украины Владимира Зеленского. Здание охраняли полицейские, с которыми у активистов начались столкновения. На улице собрались несколько сотен протестующих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо сотрудников украинской полиции пострадали в результате столкновения с националистами во время протестной акции во Львове. Шестеро протестующих задержаны.