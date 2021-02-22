Полиция задержала 17 человек в столкновениях у офиса Зеленского в Киеве

Киевская полиция задержала 17 человек в ходе столкновений у офиса президента Владимира Зеленского. Противостояние между силовиками и националистами закончилось плачевно для нескольких полицейских, они получили ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительных органов. Акция в настоящий момент продолжается.
В результате в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается, — сказано в сообщении полиции столицы Украины в Facebook.
Сторонники националиста Сергея Стерненко, приговорённого к лишению свободы на семь лет и три месяца, 23 февраля вышли на акцию протеста к офису президента Украины Владимира Зеленского. Здание охраняли полицейские, с которыми у активистов начались столкновения. На улице собрались несколько сотен протестующих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо сотрудников украинской полиции пострадали в результате столкновения с националистами во время протестной акции во Львове. Шестеро протестующих задержаны.