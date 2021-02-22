Четверо полицейских пострадали в драке с националистами на Украине

https://static.news.ru/photo/0d3c5480-75de-11eb-8368-96000091f725_660.jpg Фото: Национальной корпус

Четверо сотрудников украинской полиции пострадали в результате столкновения с националистами во время протестной акции во Львове. Шестеро протестующих задержаны.

Националисты проводили акцию против бизнеса оппозиционного депутата Верховной рады Тараса Козака, в ней участвовали около 60 человек. В пресс-службе Нацполиции Украины отметили, что они вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на требования полиции прекратить нарушения порядка.

Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK. Такое решение, как утверждают украинские власти, направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора». Сейчас телеканалы можно посмотреть только на YouTube.