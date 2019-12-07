Полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа 5 декабря в многоквартирном доме в городе Прешове.
Об этом сообщает словацкое издание
Ранее, как сообщал News.ru, словацкие пожарные заявили, что к взрыву газа привёл некачественный капитальный ремонт, проведённый в 2017 году. Владельцы дома приняли недобросовестно выполненную работу, потому что хотели сэкономить.
К настоящему моменту количество погибших при происшествии достигло восьми человек. Словацкие спасатели 7 декабря обнаружили тело ещё одного жильца под обломками разрушенных домовых конструкций.
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