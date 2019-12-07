https://static.news.ru/photo/845ea644-1923-11ea-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа 5 декабря в многоквартирном доме в городе Прешове.

Об этом сообщает словацкое издание Corzar . Шестеро задержанных являются сотрудниками частной строительной компании Прешова, которые проводили земельные работы рядом с пострадавшим домом. Директор фирмы и пять рабочих взяты под стражу.

Ранее, как сообщал News.ru, словацкие пожарные заявили, что к взрыву газа привёл некачественный капитальный ремонт, проведённый в 2017 году. Владельцы дома приняли недобросовестно выполненную работу, потому что хотели сэкономить.

К настоящему моменту количество погибших при происшествии достигло восьми человек. Словацкие спасатели 7 декабря обнаружили тело ещё одного жильца под обломками разрушенных домовых конструкций.