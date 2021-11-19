Полиция провела массовые задержания мигрантов на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы прошли массовые задержания мигрантов, участвовавших в акции киргизских националистов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в полицию обратились жители района Ростокино с жалобой на скопление автомобилей на парковке у торгового комплекса «Европолис». По их словам, владельцы авто снимали видео и скандировали речовки.
Прибывшие на место полицейские
Бекиева доставили в отдел, где сотрудники Центра по противодействию экстремизму выяснили, что мужчина вовсе не артист, а член националистического движения, которое проводило в Москве акцию в поддержку кандидата на парламентских выборах Эмиля Жайчиева.
В отношении Бакиева был составлен протокол за нарушение проведения публичных акций. Ещё троих задержанных обвинили в нарушении миграционного законодательства. Всего было задержано 15 человек. В настоящее время полиция разыскивает остальных участников.
Ранее сообщалось о массовой драке с участием мигрантов в Санкт-Петербурге. Она произошла вечером 14 ноября на плодово-овощной базе на Софийской улице. По итогам инцидента 22 человека доставили в полицию. Среди задержанных был один россиянин и семеро граждан Узбекистана.