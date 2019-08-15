Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посадка пассажиров в аэропорту Жуковский и подготовка самолёта к рейсу проходили в штатном режиме. Об этом рассказал командир воздушного судна Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Он отметил, что экстренная ситуация начала развиваться лишь в воздухе. При этом, по его словам, он не считает свои действия после аварийной посадки героическими. Честно говоря, я себя героем нисколько...