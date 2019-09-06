Полиция не обнаружила следов обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами, которые ехали из Красноярского края на выборы в Туву, сообщает пресс-центр тувинского правительства.
На видео можно заметить трёх-четырёх всадников, пять-шесть человек пеших и три автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы, — приводятся слова и.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы.
Как он отметил, следы огнестрельных пробоин на автобусе отсутствуют, имеются только проколы первых двух колёс.
Как ранее писал News.ru, полиция начала проверку после нападения на наблюдателей и журналистов на границе Тувы и Красноярского края. Автобус, в котором они ехали, обстреляли неизвестные.