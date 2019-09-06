Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасатели обнаружили сгоревшие останки частного вертолёта Ми-2, пропавшего год назад на Таймыре. Они лежат в 47 км от города Дудинка. Обломки обнаружили местные жители и сообщили об этом спасателям.

На место падения прибыл вертолёт РКПСЦ со следственно-оперативной группой, проводятся следственные мероприятия. Факт крушения воздушного судна с последующим возгоранием подтверждён, — сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю. 11 августа...