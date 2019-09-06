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Полиция начала проверку после нападения на наблюдателей и журналистов на границе Тувы и Красноярского края. Автобус, в котором они ехали, обстреляли неизвестные.

Люди на лошадях прострелили колёса, сообщает РИА Новости. Люди непострадали.

Мы, безусловно, не оставим этот инцидент без последствий для его организаторов и исполнителей. Информация о нём уже направлена министру МВД России В.А. Колокольцеву и во все другие правоохранительные органы. Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва, — сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров.

Ранее следователи нашли бюллетени для голосования в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. По данному факту они назначили проверку. Сотрудники организации утверждают, что эти документы подбросили. А истинной целью прихода следователей было помешать в организации работы наблюдателей. В штабе выдавали направления на выборы для наблюдателей, писал News.ru.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.