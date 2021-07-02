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Полиция не нашла предсмертной записки на месте гибели мэра Коломны

14:03, 02 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Покончивший с собой мэр Коломны Денис Лебедев не оставил предсмертную записку. Предполагается, что он свёл счёты с жизнью из-за семейных проблем, сообщает РИА Новости.

В ходе осмотра места происшествия предсмертных записок не найдено, — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

По факту гибели чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

Тело мэра Коломны было найдено 2 июля в его квартире. Дверь в жилище была заперта изнутри. Рядом с телом чиновника находилось гладкоствольное ружьё.

Лебедев занимал пост мэра Коломны с октября 2017 года. Награждён знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».

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